Vascão 'no va a bajar'

No aguardo pela volta de Ramón Díaz, que ainda tem contrato com a Vasco e é o favorito a assumir o cargo de treinador após a demissão de Álvaro Pacheco, o Gigante da Colina tem uma dura missão para tentar sair da zona de rebaixamento hoje. Comandado pelo interino Rafael Paiva, técnico do sub-20, o Cruz-Maltino precisa vencer o São Paulo, às 21h30, em São Januário, ou vai se enfiar numa enrascada ainda maior.

Menos de dois meses após deixar o Vasco, Ramón não sabe se vai reassumir o comando em situação pior ou melhor que a de quando deixou o clube, em abril, após goleada por 4 a 0 para o Criciúma, na Colina. Tudo vai depender desta rodada. Se vencer, o time pode saltar até para a 13ª colocação, mas corre o risco de virar lanterna até em caso de empate.

Rafael Paiva ainda precisará lidar com as limitações de um elenco desfalcado de seu principal jogador, Payet, lesionado, além de Victor Luís, expulso na derrota por 2 a 0 para o Juventude. Pelo menos contará com a volta de Vegetti, que cumpriu suspensão.

O adversário também não é moleza, afinal, não perde para o Vasco há quatro anos. A última vitória cruz-maltina aconteceu em 2020, por 2 a 1, em São Januário. Desde então, foram três derrotas e dois empates.