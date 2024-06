Embalado, líder Fla encara um Flu abalado na lanterna

Um abismo do tamanho da tabela do Brasileirão separa Fluminense e Flamengo no clássico de hoje, às 16h, no Maracanã. Nem mesmo o mais otimista dos rubro-negros ou o mais pessimista dos tricolores poderia esperar tamanha diferença num Fla-Flu inédito na era dos pontos corridos: pela primeira vez, o Mengão enfrenta o Fluzão em uma rodada que começou como líder e o rival, lanterna.

Até quando em 2009, quando o Tricolor ocupou a última colocação até a 32ª partida e o Mais Querido foi campeão, as equipes não se enfrentaram nessas condições, já que o clássico foi na 27ª (2 a 0 pro Fla) e o Mengão só assumiu a liderança na penúltima. Por isso, hoje, quem vencer terá um motivo a mais para comemorar: de um lado, o objetivo é se manter no topo e afundar ainda mais o Flu. Do outro, é sair da zona de rebaixamento e atrapalhar o rival na luta pelo título.

As colocações nas extremidades opostas da tabela refletem bem o tamanho do favoritismo do Flamengo, dono do melhor ataque (18 gols) e do melhor saldo (9) até o início da rodada e em lua de mel com a torcida mesmo em meio aos desfalques por causa da Copa América. Do outro lado, o Flu tem a segunda pior defesa (18 gols sofridos), apenas uma vitória e vê o técnico Fernando Diniz, há pouco idolatrado, ser o alvo principal da revolta dos tricolores.

No Ninho do Urubu, por sua vez, a fase é tão boa que até quem era contestado está cheio de moral, casos do técnico Tite e do zagueiro David Luiz, autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre o Bahia na rodada passada. Contra o Fluminense, o Rubro-Negro ainda defende uma invencibilidade de sete jogos: três triunfos e quatro empates.

Já o Tricolor tem no clássico a esperança de dar a volta por cima e retomar o rumo certo. Para isso, contará com o retornos de Felipe Melo, Ganso e Guga, enquanto o Fla terá a volta de Fabrício Bruno, mas perde Everton Cebolinha, com lesão no quadril — Bruno Henrique deve ser o titular.