São Paulo busca ampliar escrita sobre Vasco para voltar a vencer no Brasileirão

O São Paulo mede forças com o Vasco neste sábado, às 21h30 (horário de Brasília), em confronto da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de perder a invencibilidade de 13 partidas, a equipe paulista sobe ao gramado de São Januário com o objetivo de encerrar a sequência de três jogos sem vitória na competição. Em crise dentro e fora das quatro linhas, o time carioca faz o primeiro jogo após a demissão do técnico Álvaro Pacheco.

A sequência invicta do São Paulo terminou com a surpreendente derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, em partida bastante equilibrada no MorumBis. O resultado deixou a equipe do técnico Luis Zubeldía na sétima posição, com 15 pontos, a seis do líder Flamengo. Assim, uma vitória no Rio se faz necessária para os são-paulinos não perderem de vista os times do pelotão de frente.

"Temos de ganhar o próximo jogo, o Brasileirão é assim. Os jogadores vinham de empatar o clássico. Tem de virar a página rápido. Quando vai bem, quando vai mal. Sem dúvidas temos de jogar o melhor possível", comentou Zubeldía após o revés do time tricolor em casa.

São quase quatro anos desde a última vitória do Vasco sobre o São Paulo. O triunfo cruzmaltino mais recente diante da equipe tricolor aconteceu em 2020, quando os cariocas venceram por 2 a 1, justamente em um jogo de Brasileirão disputado em São Januário. De lá para cá, foram cinco jogos, com dois empates e três resultados a favor dos paulistas. O confronto histórico é marcado pelo equilíbrio, com 36 vitórias do São Paulo, contra 35 do Vasco, e 28 empates.

Para a partida deste sábado, o São Paulo deve contar com o retorno de Alan Franco, recuperado de dores musculares. Formando dupla de zaga com Arboleda, o argentino se tornou uma das peças-chave do time após a chegada de Zubeldía e não atuou nas últimas duas partidas. A equipe tricolor ainda não perdeu em 2024 com o defensor em campo.

Também há a expectativa de que Lucas, Nestor e Luiz Gustavo, que iniciaram o jogo com o Cuiabá no banco, comecem entre os titulares. Rafinha e Pablo Maia ainda se recuperam de lesão e continuam fora. O goleiro Rafael, o zagueiro Ferraresi e o volante Bobadilla, representando as seleções de Brasil, Venezuela e Paraguai, respectivamente, na Copa América.

O Vasco, por sua vez, terá o interino Rafael Paiva à beira do gramado. Na quinta-feira, o clube anunciou a demissão do técnico Álvaro Pacheco. O português ficou menos de um mês no comando da equipe acumulando, três derrotas e um empate, com 1 gol marcado e 10 sofridos. Um eventual retorno de Ramón Díaz não é descartado.

Além dos insucessos em campo, a temporada do Vasco é marcada por uma queda de braço nos bastidores. Um dia depois de Álvaro Pacheco ser anunciado, uma decisão liminar da Justiça do Rio retirou a 777 Partners do controle da SAF vascaína e entregou o comando à diretoria do clube associativo. O presidente Pedrinho entrou com uma ação contra a acionista majoritária sob a justificativa de que o negócio estava quebrado e não tinha garantias dos aportes financeiros da empresa americana.

Com apenas 7 pontos, o Vasco amarga a 17ª posição do Brasileiro, abrindo a zona de rebaixamento. O time cruzmaltino venceu apenas dois jogos e tem a pior defesa da competição, com 21 gols sofridos em 10 rodadas (média de 2,1 gols por partida).

FICHA TÉCNICA

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Sforza), JP e Payet; Adson, Rossi e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

SÃO PAULO - Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Galoppo (Michel Araújo); Lucas, Luciano (Wellington Rato) e Rodrigo Nestor; Calleri.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - São Januário, no Rio (RJ).