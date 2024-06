Grêmio e Internacional fazem clássico histórico no Estádio Couto Pereira

Um dos maiores clássicos do País não vai parar apenas o Rio Grande do Sul, mas sim o Paraná. Neste sábado, Grêmio e Internacional se enfrentam a partir das 17h30 no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), na abertura da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de casa cheia, com perto de 26 mil torcedores, a maioria gremista, que é mandante, e apenas dois mil colorados.

Como a Arena do Grêmio não tem condições de receber uma partida devido à destruição que causaram as enchentes que tomaram conta do Rio Grande do Sul no mês passado, o Gre-Nal 442 será o primeiro a ser realizado em outro estado do Brasil.

No dia 30 de janeiro de 2011, pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o Internacional por 2 a 1, no Estádio Atílio Paiva, em Rivera, no Uruguai. Essa foi, até então, a única vez que um Gre-Nal aconteceu fora do Rio Grande do Sul, inclusive, fora do País.

Realizado pela primeira vez em 1909, o Gre-Nal está na sua 442ª edição. A vantagem até aqui é do Internacional, com 162 vitórias contra 141 do Grêmio, além de 138 empates.

Os dois times chegam para o clássico com dois jogos a menos que os demais devido à tragédia no Sul, mas em situações diferentes. O Grêmio vem de cinco derrotas seguidas e é o penúltimo colocado, com seis pontos, enquanto o Internacional está em nono lugar, com 14.

Para dar a volta por cima e encerrar a pior sequência no Brasileirão em 20 anos, o Grêmio precisa superar desfalques importantes por diversos motivos. O volante Villasanti e o atacante Soteldo estão disputando a Copa América com Paraguai e Venezuela, respectivamente.

Expulso na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, o volante Pepê cumpre suspensão automática, enquanto o centroavante Diego Costa vai ficar cerca de dois meses afastado por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. O experiente zagueiro Pedro Geromel poderia retornar, mas deve ficar no banco. No ataque, o criticado JP Galvão deve perder sua vaga para Nathan Fernandes.

"Torcedor pode ficar tranquilo. Isso eu garanto, já já o Grêmio sai dessa situação. Não vamos dar esse azar o tempo todo. Torcedor tem que ter a convicção de sempre. A maioria dos anos que treinei o Grêmio, não começamos bem, e praticamente sempre terminou na Libertadores. Muita calma, tenho confiança no meu grupo", disse Renato Gaúcho.

A boa atuação do Internacional na vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, deixou o técnico Eduardo Coudet animado. A tendência é de apenas uma mudança entre os titulares, com a entrada de Renê na lateral esquerda. depois de ser preservado na quarta-feira, no lugar de Robert Renan. O zagueiro Vitão fica à disposição no banco após cumprir suspensão.

Existe ainda a possibilidade de Coudet ter o retorno do meia Alan Patrick, afastado há uma semana por causa de um estiramento na coxa sofrida no empate sem gols diante do São Paulo, ainda na oitava rodada. Por outro lado, o Internacional segue com desfalques importantes. O goleiro Rochet e os atacantes Enner Valencia e Borré foram convocados por Uruguai, Equador e Colômbia para a Copa América.

"Quem jogará o Gre-Nal ainda não sei. Temos 48 horas de paz quando ganhamos. São 400 mil km/h, para cima ou para baixo. É uma montanha-russa. Ganhamos do Corinthians e estamos em cima. Gosto de ter pressão, obrigação de ganhar, brigar. Sou o primeiro a dizer que brigaremos", afirmou o treinador colorado.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X INTERNACIONAL

GRÊMIO - Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Du Queiroz, Carballo, Edenilson, Gustavo Nunes e Pavon; Nathan Fernandes. Técnico: Renato Gaúcho.

INTERNACIONAL - Fabricio; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Fernando, Bruno Henrique, Bruno Gomes, Wanderson e Wesley; Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (FIFA - SC).

HORÁRIO - 17h30.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).