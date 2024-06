Operário-PR busca liderança provisória e Guarani faz duelo direto contra zona de rebaixamento

Embalado por quatro vitórias seguidas, o Operário-PR entra em campo, neste sábado, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de olho em assumir a liderança, pelo menos de forma provisória. Em casa, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), às 17h, recebe o Botafogo-SP que também chega em alta.

O Operário-PR aparece na terceira colocação na tabela com 21 pontos, mesma pontuação de América-MG e Avaí, que estão na frente nos critérios de desempate. Mas como os rivais jogam apenas no decorrer da rodada, o time paranaense pode pelo menos dormir na liderança.

O Botafogo-SP também está em ata, com três vitórias seguidas e com 13 pontos, por isso quer seguir abrindo distância da zona de rebaixamento. Venceu o Santos, por 2 a 1, o Vila Nova, por 1 a 0 e a Ponte Preta, por 2 a 0.

Os outros dois jogos serão dois confrontos diretos contra a zona de rebaixamento. Na lanterna, com apenas uma vitória em 11 jogos e cinco pontos, o Guarani contará com a estreia do técnico Pintado para buscar a reabilitação diante do CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), também às 17h. O time alagoano vem de um jejum de três jogos sem vitória e também está no Z-4, com nove pontos.

Mais tarde, às 21h, o duelo será entre Ituano e Brusque, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O time paulista vem de três derrotas e um empate nas últimas quatro rodadas e amarga a vice-lanterna, com apenas sete pontos. O rival vive uma situação um pouco melhor, já que vem de dois jogos sem derrota, mas também está na zona de rebaixamento com dez.

A rodada segue com jogos marcados para domingo, segunda e terça-feira. O Santos faz um duelo paulista contra o Mirassol e a Ponte Preta encara o Ceará, em Campinas, focado em voltar a vencer.

Confira os jogos da 12ª rodada da Série B:

SÁBADO

17h

CRB x Guarani

Operário-PR x Botafogo-SP

21h

Ituano x Brusque

DOMINGO

16h

Chapecoense x Paysandu

18h30

Vila Nova x Goiás

SEGUNDA-FEIRA

19h

Sport x Novorizontino

TERÇA-FEIRA

19h

Mirassol x Santos

América-MG x Avaí

21h

Ponte Preta x Ceará

21h30

Amazonas x Coritiba