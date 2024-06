Sainz faz melhor tempo do final de semana no 3º treino livre no GP da Espanha de F-1

O espanhol Carlos Sainz completou a "escadinha" e terminou com o melhor tempo o terceiro e último treino livre do GP da Espanha de F-1, na manhã deste sábado, no Circuito da Catalunha, nos arredores de Barcelona. Nas duas primeiras sessões livres, o piloto da Ferrari havia terminado na terceira e na segunda posição, respectivamente.

Ao completar sua volta com 1min13s013, Sainz obteve o melhor tempo do final de semana. Na sexta, Lewis Hamilton havia feito 1min13s264. Lando Norris, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari, terminaram logo atrás de Sainz e também foram mais rápidos do que Hamilton.

Fora da pista, pouco antes do início do último treino livre, o motorhome da McLaren foi atingido por um incêndio, que assustou quem usava as instalações. Ninguém ficou ferido e o fogo foi controlado rapidamente.

No início da sessão, George Russell foi o mais rápido ao conseguir 1min13s431. O piloto da Mercedes só perdeu a liderança quando faltavam cerca de 15 minutos para o final do treino. Lando Norris completou a primeira sessão do circuito mais lento do que Norris, mais foi muito bem nos dois últimos trechos e foi quase 4 décimos mais veloz, com 1min13s043.

O final do treino foi movimentado. Sainz conseguiu o melhor tempo quando faltavam cerca de 8 minutos para encerrar a sessão e quase foi superado na sequência pelo companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc.

Pole no GP de Mônaco, Leclerc fez os dois primeiros setores mais veloz do que o espanhol, mas errou na parte final de sua volta rápida e terminou atrás de Norris.

A sessão classificatória será às 11h. Dos 33 GPs da Espanha disputados desde 1991, 30 foram vencidos por pilotos que largaram na primeira fila. No domingo, a largada do GP da Espanha, décima etapa do Mundial, está agendada para as 10h.

Confira o resultado do terceiro treino livre do GP da Espanha:

1º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min13s013

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min13s043

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min13s050

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min13s087

5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min13s164

6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min13s359

7º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min13s723

8º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min13s753

9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min13s786

10º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min13s907

11º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min13s950

12º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min13s964

13º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min13s975

14º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min14s024

15º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min14s074

16º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min14s161

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min14s254

18º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min14s420

19º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min14s572

20º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min14s729