Lando Norris desbanca Vertappen e conquista a pole no GP da Espanha de F-1

Lando Norris conseguiu superar um susto para conquistar a pole para o GP da Espanha de Fórmula 1, que acontece neste domingo. O piloto da McLaren anotou o tempo de 1m11s383 e deixou para trás ninguém menos que Max Verstappen para largar na frente na prova. Lewis Hamilton, da Mercedes, é o terceiro.

O susto de Norris se deu pelo fato de um incêndio nas estruturas da McLaren durante as atividades da manhã deste sábado, que obrigou a todos evacuarem o local. O britânico foi fotografado apenas de meia do lado de fora enquanto bombeiros controlavam o fogo. Ninguém se feriu e a programação da F-1 seguiu normalmente. Superado o trauma, Norris foi para as pistas para conquistar sua segunda pole na carreira na principal competição de automobilismo do mundo.

O resultado final faz jus à disputa apertada entre Norris e Verstappen. O piloto na Red Bull mostrou imposição quando a prova, de fato, valia a classificação. Durante os treinos livres, deu indícios de tranquilidade e de que estaria economizando para o tudo ou nada. E isso o fez.

Mas, outros pilotos também estavam dispostos a mostrar serviço neste sábado, especialmente da Ferrari e Mercedes. Mas foi Norris, da McLaren, que conseguiu a pole. Ele se recuperou no trecho intermediário após perda no último setor. Tal desempenho foi o suficiente para largar em primeiro.

A largada para o GP da Espanha está prevista para este domingo, às 10h.

Confira o grid de largada do GP da Espanha de F-1:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1m11s383

2º - Max Verstappen (HOL/RBR), 1m11s403

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1m11s701

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1m11s703

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1m11s731

6º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1m11s736

7º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1m11s857

8º - Sergio Pérez (MEX/RBR), 1m12s061

9º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1m12s125

10º - Oscar Piastri (AUS/McLaren)

11º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1m12s128

12º - Valtteri Bottas (FIN/Sauber), 1m12s227

13º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1m12s310

14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1m12s372

15º - Guanyu Zhou (CHN/Sauber), 1m12s738

16º - Kevin Magnussen (FIN/Haas)

17º - Yuki Tsunoda (RB) (JAP/RB)

18º - Daniel Ricciardo (ITA/RB)

19º - Alexander Albon (TAI/Williams)

20º - Logan Sargeant (EUA/Williams)