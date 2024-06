Lukaku brilha, De Bruyne marca e Bélgica desencanta na Eurocopa com vitória sobre a Romênia

A Bélgica continua viva na luta por vaga às oitavas de final da Eurocopa. Com grande atuação do atacante Lukaku, o algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2018 venceu a Romênia por 2 a 0, neste sábado, no RheinEnergieStadion, em Colônia, pela segunda rodada, e vai para o último jogo com chances de classificação.

Com o resultado, todos os integrantes do Grupo E estão com três pontos. A Bélgica lidera pelos gols prós: 3 a 2 sobre a Romênia, segunda colocada. Eslováquia e Ucrânia estão atrás da dupla pelo saldo de gols.

Seis anos depois de ser decisivo contra o Brasil na Copa do Mundo, Lukaku deu mostras que ainda tem muito a dar à Bélgica no auge de seus 31 anos. O atacante teve grande atuação e foi responsável pela assistência para o gol de Tielemans no primeiro minuto de partida. Ele fez o pivô e só rolou para o volante acertar um bonito chute e fazer 1 a 0.

Além de Lukaku, De Bruyne também teve atuação destacada. O meia do Manchester City ditou o ritmo da partida e fez grande jogada aos 17. Ele achou Lukébakio livre dentro da área. O atacante exigiu uma grande defesa do goleiro Nita. A Bélgica dominou todo o primeiro tempo e poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior, mas parou na marcação da Romênia, que só teve lances esporádicos.

O segundo tempo foi um pouco diferente. A Romênia resolveu arriscar nos primeiros minutos e viu Casteels fazer defesas importantes para segurar o resultado. Não demorou para a Bélgica voltar a mandar na partida, principalmente em chegadas de De Bruyne e com Lukaku segurando a marcação no ataque.

O atacante chegou a deixar o seu, aos 17, mas o VAR foi acionado e acabou anulando o que seria o segundo gol da Bélgica, que fez mais um, desta vez, valendo. Aos 33, Casteels cobrou o tira de meta, a defesa da Romênia falhou e a bola ficou com De Bruyne. O meia não perdoou.

Nos minutos finais, uma chance para cada lado. Alibec recebeu dentro da área, tirou do goleiro e chutou, mas Castagne salvou em cima da linha. Do outro lado, Lukaku insistiu em deixar o seu, mas o goleiro Nita apareceu de novo e fez com que o atacante passasse em branco no duelo, mas nada que estragasse a grande atuação do jogador da Roma.

Na última rodada da fase de grupos, a Bélgica enfrenta a Ucrânia na quarta-feira, às 13h, em Stuttgart. No mesmo dia e horário, a Romênia visita a Eslováquia, em Frankfurt.