Duque de Caxias é líder isolado

O Duque de Caxias disparou na liderança da Série A2 do Campeonato Carioca. Na tarde de ontem, o Gigante da Baixada não tomou conhecimento do America e venceu o time de Romário por 1 a 0, em partida disputada no Estádio Moça Bonita. O gol foi marcado por Nathan.

Com a vitória, o Duque de Caxias chegou aos 14 pontos e já abriu 4 de vantagem para o Mecão, que está na vice-liderança. Esse foi o terceiro jogo do America sem vencer.

Outro ponto que merece destaque é que o confronto foi o primeiro na história da Segunda Divisão do Campeonato Carioca que contou com a utilização do VAR. O Árbitro de Vídeo pode ser utilizado na Série A2 por decisão da Federação de Futebol do Rio de Janeiro ou caso algum clube esteja interessado no recurso — neste caso, cabendo a este arcar com as despesas.

Nos outros dois jogos da rodada, o Araruama recebeu o Resende, em Bacaxá. O duelo terminou empatado em 1 a 1. O confronto entre Serrano e Maricá, que foi disputado no Estádio Atílio Marotti, terminou com o mesmo placar.