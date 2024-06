Botafogo-PB empata com Londrina, segue invicto e na vice-liderança da Série C

O Botafogo-PB se manteve invicto, porém, não atingiu o seu objetivo que era assumir a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo porque empatou por 1 a 1 com o Londrina, neste sábado, pela 10ª rodada, atuando no Estádio do Café, no norte do Paraná. Agora o time paraibano tem os mesmos 21 pontos do Athletic-MG, no entanto, com menos vitórias - 7 a 6 - segue na vice-liderança.

Este foi o segundo empate seguido do Botafogo-PB, que abriu o placar, aos 21 minutos, com Reniê. O Londrina, que vinha de duas vitórias seguidas, lutou bastante e empatou aos 39 minutos do segundo tempo, numa cabeçada de Daniel Amorim. Com 16 pontos continua na sexta posição.

Em Tombos (MG), o Tombense fez 3 a 0 no Floresta-CE com gols de Rafinha e dois de Igor Bahia. Atingiu os 14 pontos e entrou no G-8, ocupando a oitava posição. O time cearense tinha iniciado uma reação, tanto que vinha de duas vitórias, mas continua com seis pontos, em 16º lugar e, portanto, podendo terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento.

A rodada continua domingo e só termina na quinta-feira, quando Confiança e CSA se enfrentarão no estádio Batistão. O destaque é o confronto entre Ferroviário-CE e Ferroviária-SP, segundo clube invicto, na quarta-feira, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Confira os jogos da 10ª rodada:

SÁBADO

Tombense 3 x 0 Floresta

Londrina 1 x 1 Botafogo-PB

DOMINGO

16h30

São José-RS x Ypiranga

19h

Volta Redonda x Caxias

São Bernardo x Figueirense

SEGUNDA-FEIRA

20h

ABC x Remo

Aparecidense x Náutico

QUARTA-FEIRA

19h

Sampaio Corrêa x Athletic

21h

Ferroviário x Ferroviária

QUINTA-FEIRA

20h

Confiança x CSA