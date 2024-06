Gigante acordou!

O Vasco voltou a respirar aliviado no Brasileirão. O Gigante da Colina goleou o São Paulo por 4 a 1, de virada, em São Januário, pela 11ª rodada, e deixou a zona de rebaixamento. Comandado pelo interino Rafael Paiva após a demissão de Álvaro Pacheco, o time saiu atrás no placar, mas mudou de atitude e buscou a triunfo com gols de Alan Franco (contra), Guilherme Estrella, Leandrinho e David.

Em meio ao protesto de 'público zero' e a impaciência da torcida, o Vasco não começou bem. O São Paulo estava melhor e abriu o placar logo aos dez minutos, com uma cabeçada indefensável de André Silva, no ângulo de Léo Jardim.

Na reta final do primeiro tempo, o Gigante da Colina melhorou e chegou ao empate após boa jogada de Adson, que terminou em gol contra de Alan Franco. A individualidade fez a diferença, e o jovem Guilherme Estrella fez fila antes de virar o jogo.

O panorama foi diferente na etapa final. O Vasco começou melhor e aproveitou as chances que teve. Leandrinho, que acabara de entrar, marcou após contra-ataque mortal. Já nos acréscimos, David fez um gol de placa para transformar a vitória em goleada.