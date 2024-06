Verstappen vê ultrapassem em Russell no início do GP da Espanha como crucial para a vitória

Max Verstappen deu uma aula de estratégia para vencer o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 neste domingo. O piloto da Red Bull largou na segunda posição, mas ultrapassou Lando Norris logo na largada e, mesmo sendo surpreendido por George Russell, não deu qualquer chance para o piloto da Mercedes, que durou pouco tempo no primeiro lugar. Quando assumiu a ponta, não saiu mais e acabou vencendo a sua sétima corrida na temporada.

"Na largada, tive de fazer um pouco de rali na reta, peguei um pouco de terra, freei tarde na curva 1, mas estava tentando buscar a liderança para poder olhar para os pneus da melhor forma. A ultrapassagem em cima do Russell no começo da corrida foi crucial para a vitória", disse o holandês, que praticamente não foi ameaçado ao longo da corrida, nem no fim, quando Norris começou a se aproximar, mas não conseguiu diminuir a diferença da casa dos 2 segundos.

"No começo, quando fui para a liderança na volta 3, consegui abrir uma boa vantagem, mas depois precisei guiar o carro de forma defensiva porque Lando estava muito rápido, principalmente com relação à degradação dos pneus. Na parte final da prova, ele estava muito perto, mas consegui vencer e estou muito feliz", afirmou.

Diferente de Verstappen, Sérgio Pérez, seu companheiro de equipe, não teve uma grande atuação mais uma vez e terminou apenas na oitava posição, após ter largado no 11º lugar. O desempenho do mexicano vem deixando em dúvida um possível título da Red Bull de construtores, já que a diferença para a Ferrari é de apenas 66 pontos.

Verstappen lidera o Mundial de pilotos com 219 pontos, contra 150 de Norris. Pérez aparece apenas em quinto, com 111, atrás também de Charles Leclerc (148) e Carlos Sainz (116). Os pilotos voltam às pistas no próximo final de semana para o Grande Prêmio da Áustria, no Red Bull King.