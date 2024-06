Zé Roberto vê 4º lugar na Liga das Nações de vôlei como lição para Paris-2024

Após perder na semifinal para o Japão, a seleção feminina de vôlei esteve em quadra neste domingo e novamente acabou derrotada. Desta vez, caiu frente à Polônia por 3 sets a 2. Com isso, acabou ficando em quarto lugar na Liga das Nações, nada que tenha incomodado o técnico Zé Roberto Guimarães, que considerou o revés como lição para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"Jogamos as três fases de grupo em um bom nível e conseguimos bons resultados. Enfrentamos grandes times, jogamos com escolas diferentes e vamos levar essas informações para os Jogos Olímpicos. Foi importante termos passado por essas dificuldades na fase final. Foram dois 3 sets a 2 seguidos muito disputados. Na partida contra a Polônia, saímos atrás em todos os sets e ainda levamos o jogo para o tie break. Fica a lição para vermos o que precisamos melhorar no futuro", disse o treinador.

Zé Roberto admitiu que sua equipe cometeu erros cruciais nas fases finais, mas destacou que o principal objetivo é buscar a medalha de ouro na Olimpíada.

"Vimos que quando agredimos no saque tivemos um aproveitamento melhor na relação do bloqueio com a defesa. O nosso sistema defensivo funcionou em alguns momentos. Hoje cometemos alguns erros. Gostaríamos muito de ter ganho essa competição, mas a preparação para os Jogos Olímpicos está acontecendo e as respostas estão aparecendo. As derrotas nos apontam um caminho. Agora vamos ter alguns dias de folga e vamos voltar a treinar em Saquarema dando continuidade ao nosso projeto dos Jogos Olímpicos", completou.

Uma das principais destaques da partida, Julia Bergmann seguiu a mesma linha do comandante. "Lutamos até o final, foi nos detalhes, mas o foco é a Olimpíada. Precisamos aprender no que erramos. Vamos estudar o que elas estão fazendo e bola para frente. Vamos sempre dar o nosso melhor", disse.

Na Liga das Nações, a seleção brasileira encerrou a sua participação com 13 vitórias, sendo 12 na primeira fase, e duas derrotas, para Japão, na semifinal, e para Polônia, na disputa do terceiro lugar.

Já nos Jogos Olímpicos Paris-2024, o Brasil ocupa o Grupo B, curiosamente, diante de seus algozes: Polônia e Japão, além do Quênia. As duas primeiras de cada chave avançam às quartas de final.