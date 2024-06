Atacante húngaro quebra ossos do rosto, tem concussão, será operado e está fora da Eurocopa

O atacante húngaro Barnabás Varga está hospitalizado em condição estável após uma lesão aparentemente grave na última partida de sua equipe na fase de grupos do Campeonato Europeu, neste domingo, diante da Escócia, em Stuttgart.

Varga provavelmente será submetido a uma cirurgia após fraturar vários ossos do rosto. O jogador de 29 anos também sofreu uma concussão cerebral e não participará do resto da Eurocopa, caso a Hungria avance para as oitavas de final como uma das quatro melhores equipes do terceiro lugar.

O jogo do Grupo A contra a Escócia foi interrompido por quase 10 minutos para que Varga pudesse receber tratamento após colidir com o goleiro adversário Angus Gunn no meio do segundo tempo.

Os companheiros de Varga seguraram cobertores para proteger o jogador enquanto ele era atendido pela equipe médica, sob olhar preocupado de todos no estádio. Os torcedores aplaudiram quando Varga foi retirado de maca.

"Vários ossos do rosto de Barnabás Varga foram quebrados durante a colisão, e ele também sofreu uma concussão", escreveu a federação húngara de futebol nas redes sociais, após a partida. "É muito provável que o atacante do Ferencvaros seja submetido a uma cirurgia. Ele passa a noite no hospital em Stuttgart. Toda a equipe está torcendo por ele!"

A Hungria conquistou uma vitória por 1 a 0, com um gol dramático nos acréscimos de Kevin Csoboth. "Foi terrível. Foi um momento terrível ver o Barnabás assim", disse o meio-campista húngaro Roland Sallai. "É claro que lutamos por ele nos 15, 20 minutos restantes e gostaríamos de ter vencido por ele e ficamos muito felizes por termos conseguido isso. E sim, isso nós dedicamos a ele."