O Volta Redonda fez o dever de casa e venceu o Caxias-RS por 1 a 0, com um golaço marcado por PK, no Raulino de Oliveira. O triunfo levou o Voltaço à liderança, com 22 pontos, contra 21 do Athletic-MG, que entra em campo na quarta, diante do Sampaio Corrêa. Já o Caxias tem apenas seis pontos e está na zona de rebaixamento da competição.