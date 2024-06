Sport e Novorizontino se encaram na Arena Pernambuco em duelo da Série B

Apontados como favoritos ao acesso neste ano e times que lutaram até o final no ano passado, Sport e Novorizontino se enfrentam nesta segunda-feira pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h na Arena Pernambuco.

O time pernambucano vem de um empate sem gols com o Ceará fora de casa e soma três jogos invicto. Tem 19 pontos e espera recuperar posição dentro do G-4 - zona de acesso. O Novorizontino busca reencontrar o caminho da vitória. O time paulista também empatou na última rodada com o Amazonas por 1 a 1 e perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0. Com 15 pontos, a meta é sair do meio da tabela e encostar no pelotão de cima da tabela.

O técnico Mariano Soso terá mais uma vez que mudar o time do Sport. Se já não contava com o zagueiro Rafael Thyere, lesionado e afastado pelos próximos dois meses, o ele não terá o defensor Luciano Castán, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com isso, o treinador irá abdicar do esquema com três zagueiros, utilizado no empate contra o Ceará na rodada passada.

Em contrapartida, o time pernambucano terá dois retornos garantidos. Após cumprirem suspensão, o volante Fabricio Domínguez e o atacante Zé Roberto voltam ao time. Outro possível reforço poderá ser o atacante Chrystian Barletta, recuperado de uma lesão no joelho.

No Novorizontino, o técnico Eduardo Baptista terá à disposição os jogadores que suspensos não atuaram no empate de 1 a 1 com o Amazonas, na última terça-feira, casos dos zagueiros Patrick e Luisão e do volante Geovane.

Por outro lado, o atacante Lucca e o volante Willian Farias cumprem suspensão nesta partida pelo terceiro cartão amarelo.