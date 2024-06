Rüdiger tem lesão confirmada e vira dúvida da Alemanha para as oitavas de final da Eurocopa

O técnico Julian Nagelsmann poderá ter um importante desfalque para as oitavas de final na Eurocopa. O zagueiro Rüdiger teve confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa no empate diante da Suíça e já iniciou tratamento.

O departamento médico da seleção alemã não quis dar detalhes sobre a contusão e também não deu um prazo para a recuperação do atleta visando a sequência do torneio de seleções. A próxima partida da Alemanha acontece no sábado.

Após o duelo diante dos suíços, Rüdiger deixou o gramado segurando a coxa. Caso fique de fora, Nagelsmann deverá recorrer a alguma improvisação no setor já que Jonathan Tah, também zagueiro central, está suspenso após receber o segundo cartão amarelo.

O defensor Nico Schlotterbeck é quem deve assumir o posto caso Rüdiger não se recupere. As outras duas opções são Robin Koch e Waldemar Anton, que ainda não estrearam na competição.

Anfitriã do torneio, a Alemanha confirmou o seu favoritismo e encerrou a fase de classificação como a primeira colocada do Grupo A. Com duas vitórias (5 a 1 na Escócia e 2 a 0 sobre a Hungria) e um empate (1 a 1 com a Suíça), os donos casa fecharam a participação nesta etapa inicial com sete pontos.