Guarani inicia preparação para o dérbi na Série B com suspensos e dúvida na lateral

Pressionado por maus resultados na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani iniciou sua preparação para o dérbi com a Ponte Preta. Além da má sequência, o técnico Pintado tem preocupações para montar o time de Campinas, tanto por suspensões quanto por questões físicas.

O volante Anderson Leite e o atacante Reinaldo são desfalques certos porque levaram o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o CRB no último sábado. Apenas Anderson foi titular e pode ser substituído por Lucas Araújo ou Kayque se Pintado optar por manter o esquema.

Bruno Oliveira, Chay, Diogo Mateus e Luan Dias eram outros jogadores pendurados, mas conseguiram escapar. A boa notícia é que o meia Camacho volta após suspensão.

Outra preocupação é o lateral-direito Heitor, que sofreu uma torção no joelho direito e deixou o gramado de maca contra o CRB. Ele será reavaliado e, se não tiver condições, Diogo Mateus deve ser titular.

O Guarani não vence na Série B há oito jogos, sendo dois empates e seis derrotas. Sua única vitória foi em 11 de maio, quando fez 2 a 0 no Botafogo-SP em casa.

A campanha deixa o time na lanterna (20º) com cinco pontos, sete a menos do que o primeiro fora da zona de rebaixamento, justamente a Ponte Preta, 16ª colocada, com 12. O time alvinegro, porém, ainda atuará pela 12ª rodada na terça-feira diante do Ceará.

O dérbi entre Guarani e Ponte Preta, pela 13ª rodada, será realizado no domingo, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).