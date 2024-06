Kelly Slater lamenta morte de surfista atacado por tubarão: 'Foi embora muito cedo'

O surfista Tamayo Perry, de 49 anos, morreu no domingo no Havaí, nos Estados Unidos, após sofrer ataque de um tubarão na Ilha de Oahu enquanto praticava a modalidade. O norte-americano chegou a ser resgatado por socorristas, mas não resistiu aos ferimentos.

Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial de surfe, lamentou a morte do colega nas redes sociais. "Está difícil de acreditar. Descanse em paz, irmão. Você realmente viveu a vida que amava. Eu vou sentir falta das nossas trocas diárias de memes aqui. Foi embora muito cedo. Lenda", escreveu o surfista profissional, nas redes sociais.

A Liga Mundial de Surfe (WSL), responsável por organizar o Circuito Mundial, também lamentou a morte do havaiano. "A comunidade do surfe perdeu uma lenda", iniciou a entidade na publicação. "Tamayo era especialista nas ondas de Pipeline, ex-competidor e membro da comunidade da WSL por muitos anos. Nossos sentimentos para a família e amigos", complementou.

Além de surfista, Tamayo Perry era ator. Participou dos filmes "Piratas do Caribe" e "As Panteras Detonando" e das séries "Lost" e "Hawaii Five-0". O norte-americano tinha, ainda, a profissão de socorrista da Agência de Segurança Oceânica de Honolulu. "Obrigado pelo seu serviço como salva-vidas do North Shore, por ter representado Pipeline por décadas e por ter ajudado muitas crianças nas caminhadas na costa leste do Havaí", declarou Slater.