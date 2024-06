A primeira colocação do Grupo B ficou com a Espanha, que já havia assegurado a liderança na semana passada. Os espanhóis venceram a Albânia por 1 a 0, com gol de Ferrán Torres, na Düsseldorf Arena. A Espanha vai enfrentar nas oitavas de final uma das melhores terceiras colocadas.

Jogos de hoje: Grupo C (16h): Dinamarca x Sérvia e Inglaterra x Eslovênia. Grupo D (13h): Holanda x Áustria e França x Polônia.