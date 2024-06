O volante Pedro Augusto, do Fortaleza, diz ter sido vítima de ofensa racial por parte do meio-campista Battaglia, no empate de 1 a 1 com o Atlético-MG, no domingo, na Arena MRV, pelo Brasileiro. O jogador relatou o suposto insulto ao juiz Flávio Rodrigues de Souza, que registrou o ocorrido na súmula, mas alegou não ter presenciado o episódio. "Pedro Augusto Borges da Costa afirmou que foi chamado de "negro de merda" por Rodrigo Andres Battaglia", diz o texto da súmula.