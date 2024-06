ABC vence Remo e encosta no G-8 e Aparecidense busca empate com o Náutico na Série C

Dois jogos envolvendo times de meio de tabela deram sequência nesta segunda-feira à 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No Frasqueirão, em Natal (RN), o ABC fez o dever de casa e superou o Remo-PA por 3 a 1. Já em Aparecida de Goiânia (GO), Aparecidense e Náutico-PE ficaram no empate por 2 a 2, no estádio Aníbal de Toledo.

Com gols de Jenison, Lucas Sampaio e Daniel Cruz, o ABC chegou a 12 pontos e ocupa o meio da tabela, em 10º, a três pontos do Ypiranga-RS, que fecha o G-8, zona de classificação, com 15. Felipinho descontou para o Remo, 11º, com 10.

Uma cena triste aconteceu durante o jogo. Logo após o gol paraense, uma confusão tomou conta do estádio, com torcedores dos dois times invadindo o campo para brigar.

No outro duelo, a Aparecidense saiu na frente com Rhuan, sofreu a virada do Náutico com Paulo Sérgio e Renato Alves, mas buscou o empate com Rubens, em belo gol de calcanhar.

O empate não foi do agrado de nenhum dos times, que permanecem mais próximos à zona de rebaixamento do que da zona de classificação. A Aparecidense é a 13º, com 10, enquanto o Náutico é o 14º, com nove.

CONFIRA OS JOGOS DA 10ª RODADA:

SÁBADO

Tombense 3 x 0 Floresta

Londrina 1 x 1 Botafogo-PB

DOMINGO

São José-RS 0 x 1 Ypiranga

Volta Redonda 1 x 0 Caxias

São Bernardo 1 x 2 Figueirense

SEGUNDA-FEIRA

ABC 3 x 1 Remo

Aparecidense 2 x 2 Náutico

QUARTA-FEIRA

19h

Sampaio Corrêa x Athletic

21h

Ferroviário x Ferroviária

QUINTA-FEIRA

20h

Confiança x CSA