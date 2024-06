Sonolenta e frustrante

O Brasil não conseguiu furar o ferrolho defensivo da Costa Rica e empatou em 0 a 0 no SoFi Stadium, na Califórnia (EUA), pela primeira rodada do Grupo D da Copa América. A Seleção chegou a balançar as redes no primeiro tempo com Marquinhos, mas o lance foi anulado por impedimento do zagueiro após longa revisão do VAR. Na etapa complementar, Lucas Paquetá parou na trave.

O primeiro tempo foi um ataque contra defesa. A Seleção dominou a Costa Rica e criou as principais chances da etapa inicial, sobretudo com ataques pelo lado direito. Por esse setor do campo, o Brasil chegou pelo menos três vezes com perigo e finalizou nas três, mas sem sucesso.

Apesar disso, a grande chance de perigo veio numa jogada de bola parada, aos 30 minutos. Raphinha se posicionou para cobrança de falta e fez cruzamento na área. Rodrygo desviou para trás e Marquinhos apareceu para balançar as redes da Costa Rica. No entanto, após uma longa revisão do VAR, o gol foi anulado por impedimento do zagueiro brasileiro.

Na etapa complementar, o cenário não mudou. O Brasil seguiu em cima enquanto a Costa Rica se defendia. A principal oportunidade veio com um chute de fora da área de Paquetá, um dos melhores em campo, que parou na trave.

Pouco depois dos 20 minutos, Dorival colocou Endrick, Savinho e Martinelli nas vagas de Vini Jr., Raphinha e João Gomes. A ideia era oxigenar a equipe, mas pouco adiantou.