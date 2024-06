América-MG e Avaí brigam pela liderança da Série B e Ponte Preta pega o Ceará de olho no dérbi

América-MG e Avaí protagonizarão um confronto direto pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A terça-feira terá ainda outros três jogos, marcando o fim da 12ª rodada. O Santos faz duelo paulista e a Ponte Preta busca confiança antes do dérbi.

A briga pela ponta começa às 19h na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Os dois times somam 21 pontos e quem vencer terminará na liderança. Na última rodada, o time mineiro foi derrotado pelo Coritiba, por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Avaí empatou sem gols com o Brusque, também como visitante.

A Ponte Preta tem 12 pontos, em 16º lugar, apenas um fora da zona de rebaixamento. No último jogo antes do dérbi com o Guarani, recebe o Ceará no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), às 21h. O Ceará tem 16 pontos e não vence há três jogos.

Quem também tem 12 pontos é o Amazonas, que abre o Z-4 em 17º. Às 21h30, duela com o Coritiba no Carlos Zamith, em Manaus (AM). Os paranaenses somam 18 pontos e estão há três jogos invicto.

No mesmo horário, Mirassol e Santos fazem duelo paulista no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Com 17 pontos, o Mirassol quer se reabilitar após duas derrotas seguidas para se aproximar do G-4. O Santos, com 18, colocou fim à sequência de quatro derrotas ao vencer o Goiás, por 2 a 0, e também mira o G-4.

CONFIRA OS JOGOS DESTA TERÇA:

19h

Mirassol x Santos

América-MG x Avaí

21h

Ponte Preta x Ceará

21h30

Amazonas x Coritiba