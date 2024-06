Quem avança? Entenda a classificação de melhores terceiros colocados da Eurocopa

A atual edição da Eurocopa começou com 24 seleções divididas em seis grupos classificados de A a F. A terceira e última rodada da primeira fase está na reta final e apenas 16 equipes podem avançar para as oitavas.

As vagas no mata-mata foram divididas da seguinte forma: os líderes e vice-líderes de cada chave estão garantidos na próxima fase, o que já ocupa 12 das 16 disponíveis. As restantes ficam com as quatro melhores campanhas entre os terceiros colocados na classificação geral.

A tabela é definida, primeiramente, pelos pontos conquistados. Os critérios seguintes são, em ordem: saldo de gols, gols marcados, vitórias, fair-play (quantidade de cartões amarelos e vermelhos) e, por último, o ranking com base nas Eliminatórias para a Eurocopa.

O ranking final será concretizado ao término da rodada das 16h (horário de Brasília) de quarta-feira, quando a fase de grupos estiver concluída. Assim, Croácia e República Checa, embora dependam de combinação de resultados, não estão descartadas no mata-mata.

Além disso, Áustria, Eslováquia e Eslovênia ainda têm um jogo a menos e podem até avançar como líderes ou vice-líderes. A República Checa, por sua vez, não conseguiria chegar ao topo da tabela do Grupo F, mas pode alcançar o segundo lugar.

Classificação das melhores terceiras colocadas da Eurocopa:

Áustria: 3 pontos (SG: 1)

Eslováquia: 3 pontos (SG: 0)

Hungria: 3 pontos (SG: -3)

Eslovênia: 2 pontos (SG: 0)

Croácia: 2 pontos (SG: -3)

República Checa: 1 ponto (SG: -1)