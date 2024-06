América-MG segura Avaí com um a menos e continua na liderança da Série B

O América-MG atuou todo o segundo tempo com um jogador a menos, mas não desistiu e conseguiu segurar um empate por 1 a 1 com o Avaí, nesta terça-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, continuou na liderança.

Ambos os times somam 22 pontos, mas o América leva a melhor frente ao Avaí no saldo de gols: 6 a 4. Já são dez jogos de invencibilidade do time catarinense, diferente da equipe mineira que tropeçou nas duas últimas partidas.

O jogo começou eletrizante, com o Avaí abrindo o placar logo no primeiro minuto. Garcez arriscou, Dalberson defendeu, mas deu rebote para João Paulo. O meia foi travado por Ricardo Silva, só que a bola ficou com Willian Maranhão. De longe, o volante acertou um chute impressionante de fora da área para fazer 1 a 0.

O gol não balançou o América, que por muito pouco não empatou aos sete. Juninho recebeu dentro da área e cabeceou para um milagre de César. Fabinho também tentou, mas ficou no quase. Do outro lado, o Avaí ameaçou com Garcez. Ele cruzou rasteiro para Hygor, que se esticou todo e ficou muito perto de empurrar para as redes.

Nos minutos finais, o América saiu na pressão, mas acabou perdendo o meia Moisés, que foi expulso por reclamação. Mesmo com dez jogadores, o time mineiro buscou o empate. Brenner foi derrubado dentro da área, pênalti. O próprio atacante, aos 48, bateu com perfeição e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Avaí teve a posse de bola, mas não teve tanta liberdade, como se imaginava, na criação. Aos 11, Hygor recebeu dentro da área e cabeceou com perigo. Dalberson pegou. O mesmo Hygor, aos 19, teve uma segunda grande oportunidade de marcar. O goleiro do América salvou mais uma.

Mostrando muita organização em campo, o América dificultou a vida do Avaí, que criava cada vez menos. Aos 40, Judson pegou o rebote de Ricardo Silva e chutou com força. A bola passou perto do gol de Dalberson. A última chance foi com Pedrinho, mas o empate acabou sendo decretado.

O Avaí volta a campo para enfrentar o Amazonas no domingo, às 11h, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Na terça-feira, o América visita o Goiás, às 18h30, no Serrinha, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 1 AVAÍ

AMÉRICA-MG - Dalberson; Daniel Borges (Mateus Henrique), Ricardo Silva, Júlio e Nicolas; Alê (Felipe Amaral), Juninho e Moisés; Adyson (Vitor Jacaré), Brenner (Wallisson) e Fabinho (Renato Marques). Técnico: Cauan de Almeida.

AVAÍ - César (Igor Bohn); Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Jonathan Costa e Mário Sérgio; Willian Maranhão (Pedro Castro), Zé Ricardo (Judson), João Paulo e Giovanni (Pedrinho); Hygor (Gabriel Poveda) e Garcez. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Willian Maranhão, ao 1, e Brenner, aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Brenner, Matheus Henrique, Ricardo Silva e Wallisson (América); Giovanni, Willian Maranhão e Zé Ricardo (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Moisés (América).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).