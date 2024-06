Corinthians desafia Cuiabá para apagar incêndio antes do Dérbi

O Corinthians está sem vencer há sete jogos no Brasileirão e tem apenas mais uma chance de se recuperar antes de enfrentar o rival Palmeiras, no final de semana. Muito pressionado, o técnico António Oliveira busca soluções para sair da Neo Química Arena com uma vitória sobre seu ex-clube Cuiabá, em jogo marcado para as 20 horas desta quarta-feira, válido pela 12ª rodada do Brasileirão.

Dentro da zona de rebaixamento, em 18º lugar, com oito pontos, o time corintiano já não conta mais com o goleiro Carlos Miguel, que vinha jogando mesmo com a saída certa para o Nottingham Forest. Antes do empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, contudo, o goleiro alegou dores no tornozelo para não jogar e incomodou a comissão técnica.

"Só está aqui no clube quem quer e faz de forma apaixonada, muitos que hoje estão nesta posição devem perceber o sonho de muita gente de poder representar um dos maiores clubes. Incomodou, incomoda, e o Carlos Miguel não vai jogar mais pelo Corinthians", afirmou Oliveira sobre a situação.

Desta forma, Matheus Donelli, titular em Curitiba, continua como dono da posição, mas pode perdê-la no futuro, já que a diretoria está perto de contratar Hugo Souza, que pertence ao Flamengo e retornou recentemente de empréstimo ao Chaves, de Portugal.

António Oliveira deve fazer mudanças para tentar recuperar o time alvinegro, como o retorno de Igor Coronado, que perdeu a posição para Gustavo Mosquito na rodada passada. Já Gustavo Henrique pode entrar na defesa no lugar de Caetano. O certo é que Yuri Alberto, volta após cumprir suspensão para ocupar a vaga que foi de Pedro Raul no Paraná.

O Corinthians vai encarar um Cuiabá - 14º colocado, com 11 pontos - em bom momento sob o comando do português Petit. Já são três jogos sem derrota, incluindo uma goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza e vitória por 1 a 0 diante do São Paulo no MorumBIS. Na rodada do último final de semana, caiu de rendimento e empatou sem gols com o Atlético-GO.

Petit não conta com o meia Max, que sofreu uma lesão de grau 1 na panturrilha esquerda e deve ser substituído por Fernando Sobral. Já o lateral-esquerdo Rikelme deixa o time para o retorno de Ramon, novamente disponível após cumprir suspensão.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CUIABÁ

CORINTHIANS - Matheus Donelli; Leo Mana, Cacá, Caetano (Gustavo Henrique) e Hugo; Raniele, Breno Bidon Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito (Igor Coronado), Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Fernando Sobral; Jonathan Cafú, Clayson e Pitta. Técnico: Petit.

ÁRBITRO - Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).