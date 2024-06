Vasco desafia os 100% do Bahia como mandante para consolidar reação no Brasileirão

Oxigenado pela goleada imposta ao São Paulo, o Vasco tem mais um desafio com o técnico interino Rafael Paiva. Nesta quarta-feira, às 21h30, tem duelo complicado com o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, o Vasco conquistou um grande resultado, ao fazer 4 a 1 no São Paulo, de virada, em São Januário. O ponto alto foi o desempenho dos atletas da base, como Guilherme Estrella, JP e Leandrinho.

Com o resultado, o Vasco saiu da zona de rebaixamento, embora ainda esteja bem ameaçado, chegando a dez pontos. O mais importante foi quebrar um jejum que já durava quatro partidas, sendo um empate e três derrotas.

Mesmo assim, a situação está longe de ser confortável. Com o calendário apertado, este será o quinto jogo seguido com apenas três ou quatro dias entre as partidas, problema que afeta todos os clubes, principalmente com lesões.

A grande baixa para o técnico Rafael Paiva será mais uma vez o meia francês Payet, maior esperança no setor de criação. A tendência é que o interino repita a escalação, com Hugo Moura e Mateus Carvalho na marcação e Guilherme Estrella mais avançado.

O meia Praxedes já foi liberado pelo departamento médico após lesão, mas não foi relacionado novamente, assim como o volante Galdames, que retornou de suspensão. O volante Zé Gabriel e o lateral-esquerdo Victor Luís também retornam de suspensão e são opções, além do zagueiro Rojas, que cumpriu protocolo de espera após choque de cabeça.

Paiva explicou porque usou os garotos da base e indicou que seguirá nessa linha. "O Vasco tem esse DNA da base. Sabia que a gente precisava oxigenar um pouco o grupo para dar, com os meninos, um pouquinho de energia. Não que não tivesse, mas a energia dos meninos da base, essa vontade que eles estavam de demonstrar o potencial. Agora precisamos manter."

Também vindo de uma maratona de jogos, o Bahia perdeu uma invencibilidade de oito partidas, ao ser derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 com gol nos últimos momentos. Isso, porém, não desanimou o time baiano, que goleou o Cruzeiro por 4 a 1, apesar de ter jogado com um a mais durante boa parte do segundo tempo.

O grande fator para o Bahia é seu desempenho como mandante, em que está 100%. Antes de superar o Cruzeiro, venceu o Fluminense, por 2 a 1, e Grêmio, Red Bull Bragantino e Fortaleza, todos por 1 a 0. Com 21 pontos, briga pelo G-4 e até pela liderança.

O técnico Rogério Ceni tem praticamente todo o elenco à disposição. Apenas o volante Nicolás Acevedo está no departamento médico e o lateral-direito Santiago Arias convocado à seleção colombiana.

Se usar força total, manterá a base titular, mas pode poupar um ou outro jogador devido ao desgaste físico. O volante Jean Lucas, por exemplo, foi titular nos últimos 17 jogos.

Ceni revelou preocupação com o pouco tempo de recuperação para montar o time. "Confesso que quando vem jogos de três em três dias é difícil para todos. O Cruzeiro teve um intervalo de quatro dias e o Vasco vem assim também. Um dia faz muita diferença. Quem sabe a gente faça uma mudança para o próximo para segurar algum atleta mais desgastado."

FICHA TÉCNICA

BAHIA X VASCO

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Guilherme Estrella; Adson, Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva (interino).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).