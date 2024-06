Palmeiras visita Fortaleza atrás de sexta vitória seguida no Brasileirão

O Palmeiras visita o Fortaleza nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Castelão. É, para o time de Abel Ferreira, a oportunidade de emplacar a sexta vitória consecutiva no Brasileirão e reforçar que brigará mais uma vez pelo título nacional.

Já são cinco jogos seguidos com vitórias da equipe de Abel Ferreira, que se tornou o técnico mais longevo da história do Palmeiras em uma única passagem. O português está há exatos três anos, sete meses e 21 no comando da equipe paulista. Ele superou Oswaldo Brandão, que esteve à frente do clube por três anos, sete meses e 19 dias.

"O bilhete era para ser de três ou quatro meses e estamos aqui há quase quatro anos. Eu já disse várias vezes: nós não andamos à procura de recordes, eles surgem de forma natural em função do trabalho que todos fazemos aqui", disse o português.

"Se há alguém verdadeiramente responsável por essa marca são os nossos jogadores, porque são eles que fazem as coisas acontecerem, são os verdadeiros protagonistas. Se realmente chegamos a esse recorde, tem muito a ver com isso, com tudo aquilo que se faz dentro do clube", completou.

Ao vencer Criciúma, Vasco, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino e Juventude, o Palmeiras saltou à vice-liderança do Brasileirão. Tem 23 pontos, um a menos do que o líder.

Fora de casa, o Palmeiras também é forte. Tem a melhor campanha como visitante no campeonato e está invicto nessa condição. São 86,67% de aproveitamento (quatro vitórias e um empate em cinco jogos, com apenas um gol sofrido). Mais uma viagem e vamos em busca dos três pontos", resumiu Flaco López, para quem o Castelão, local da partida desta quarta, é especial. Foi lá em que marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras.

"É bonito lembrar desses momentos. O primeiro gol foi muito especial, então é especial esse campo para mim. Vamos tentar fazer mais um lá", afirmou o centroavante, autor de 23 gols em 86 jogos pelo time alviverde.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X PALMEIRAS

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Machuca; Pikachu, Renato Kayzer e Martin Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PALMEIRAS - Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Menino, Estêvão e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).