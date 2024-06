Seleção masculina pega a campeã Polônia por vaga na semifinal da Liga das Nações de vôlei

Depois de vencer apenas 6 das 12 partidas da fase classificatória da Liga das Nações e ficar com a penúltima vaga para as finais da competição, a seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta nesta quinta-feira, às 15h, a atual campeã do torneio e dona da casa, a Polônia, em Lodz.

Além de jogar com a torcida a favor por uma vaga na semifinal, a Polônia apresentou uma campanha muito melhor nesta edição da Liga das Nações, com 10 vitórias em 12 jogos. Os poloneses terminaram na segunda colocação na fase de classificação, atrás apenas de Eslovênia, que conquistou 11 triunfos.

Brasileiros e poloneses se enfrentaram no dia 8 de junho, no Japão, pela fase de classificação da atual edição e o time comandado pelo técnico Bernardinho venceu por 3 a 1. O confronto também aconteceu nesta fase na Liga das Nações de 2023.

Quem vencer o duelo encara na semifinal o vencedor da partida entre Itália(campeã mundial) e a França (campeã olímpica).

Na definição dos 14 relacionados para o confronto com a Polônia, o técnico Bernardinho fez uma pequena alteração em relação à lista da última partida, contra a França. O técnico convocou apenas dois levantadores, Bruninho e Cachopa.

Contra os franceses, Bernardinho havia relacionado também o levantador Brasília, já que a partida marcava a volta de Bruninho após a recuperação de um estiramento na panturrilha esquerda sofrido no início de junho. Com só dois levantadores, o ponteiro Maurício Borges voltou a ser relacionado após ficar de fora contra os franceses.

Confira abaixo a lista dos jogadores disponíveis para o jogo contra a Polônia:

Levantadores: Bruninho e Cachopa;

Opostos: Alan e Darlan;

Ponteiros: Adriano, Leal, Lucarelli, Lukas Bergmann e Maurício Borges;

Centrais: Flavio, Isac e Lucão;

Líberos: Honorato e Thales.