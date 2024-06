Seleção brasileira de basquete perde segundo jogo treino antes do Pré-Olímpico

A seleção brasileira de basquete teve um grande teste nesta quarta-feira em sua série de amistosos antes do Pré-Olímpico da Letônia. Em Opatija, na Croácia, visitou a forte seleção local e conseguiu competir de igual por igual, apesar da derrota por 91 a 81.

Com o técnico Alexandar Petrovic em casa - é croata -, a seleção brasileira começou bem e foi para o intervalo com vantagem de cinco pontos, com 47 a 42. Com um terceiro quarto ruim, os brasileiros acabaram levando a virada, com 64 a 62.

Comandados pelo ala Hezonja, na mira de equipes da NBA, a Croácia manteve-se melhor na reta final e chegou ao triunfo por 91 a 81 graças a 39 pontos do cestinha da partida. Foi a segunda melhor pontuação de um jogador da seleção europeia.

Pelo lado brasileiro, Caboclo foi o maior pontuador, com 16. A seleção brasileira mostrou um jogo mais em conjunto, com Raulzinho colaborando com 13, Huertas com 11, além de Gui Santos e Meindl também anotando dois dígitos - 10 cada.

Nesta quinta-feira, a seleção brasileira embarca para Liubliana, na Eslovênia, onde faz o último amistoso preparativo para o Pré-Olímpico de Riga, na Letônia. A última chance de vaga à Paris-2024 classifica apenas o vencedor em torneio com seis seleções.

O Brasil enfrenta na primeira fase do Pré-Olímpico as seleçõs de Marrocos e Montenegro, com boas chances de se garantir nas semifinais. Caso avance, cruza com Letônia, Geórgia ou Filipinas.