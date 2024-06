Artilharia da Eurocopa: conheça Georges Mikautadze, atacante da Geórgia

Ninguém esperaria que, no Grupo F da Eurocopa, com Portugal, Turquia e República Checa, a estreante Geórgia fosse conquistar a vaga para as oitavas de final. A seleção ficou entre as melhores terceiras colocadas e avançou após vencer Portugal por 2 a 0, nesta quarta-feira. Mais do que isso, o atacante Georges Mikautadze consagrou-se como artilheiro da primeira fase da Eurocopa, com três gols marcados. Ele tem ainda uma assistência, o que garantiu que participasse de todas as quatro vezes que os georgianos foram às redes.

O camisa 22 marcou em todos os jogos da Geórgia. Na estreia, empatou o jogo contra a Turquia, antes de ver o time tomar mais dois gols e perder por 3 a 1. Contra a República Checa, Mikautadze abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, mas Schick empatou no segundo. O terceiro jogo era a maior pedreira: Portugal, de Cristiano Ronaldo, sedento por seu primeiro gol na Eurocopa. Entretanto, o português saiu zerado, dez minutos depois de o atacante georgiano marcar de pênalti.

Mikautadze é mais um dos jovens atletas da seleção da Geórgia, com 23 anos, como Khvicha Kvaratskhelia, principal astro. Nascido em Lyon, o atacante tem pais oriundos de Tbilisi, capital e maior cidade do pequeno país banhado pelo Mar Negro. Ele chegou a passar pela categoria de base do Lyon, mas, em 2016, chegou ao Metz, clube pelo qual se profissionalizou.

Apesar de ter estreado em 2019, Mikautadze teve dificuldade em firmar-se. O clube, então, o cedeu por empréstimo para uma equipe-satélite, o Seraing, na época, na segunda divisão da Bélgica. O atacante foi o artilheiro da equipe na temporada, com 19 gols, e escolhido entre o time de destaques da liga.

Após conseguir o acesso para a elite belga, o Searaing não teve bons resultados e terminou o campeonato na zona de rebaixamento. Entretanto, havia ainda uma repescagem. Mikautadze foi o herói do jogo e marcou o único gol na vitória por 1 a 0 que manteve o time na primeira divisão.

De volta ao Metz, o atacante passou a integrar as escalações titulares da equipe. Na temporada 2022/23, ele foi artilheiro da segunda divisão francesa, com 23 gols em 37 partidas, o que ajudou o time a subir para a Ligue 1. O atacante, porém, não integrou o elenco no começo da temporada seguinte. O Ajax, da Holanda, assinou com o jogador por 16 milhões de euros (R$ 94,3 milhões) até 2028.

Com apenas seis jogos e zerado em gols, Mikautadze retornou ao Metz por empréstimo, agora na elite francesa. Em meio a jogadores de mais alto nível de clubes como PSG, Lille, Lyon, Olympique de Marselha e Monaco, Mikautadze ficou em sétimo na artilharia, marcando 13 vezes em 20 jogos. O Metz ficou em 16º e precisou jogar a repescagem de rebaixamento. O atacante georgiano até deixou o dele, mas não foi suficiente, e a equipe foi superada pelo Saint-Étienne.

Uma cláusula no empréstimo do Ajax ao Metz permite que o clube francês exerça a compra do jogador por 10 milhões de euros (R$ 58,9 milhões). O período de cessão do atacante vai até metade da próxima temporada, ou seja, final de 2024.

Na seleção, Mikautadze estreou em 2021, chamado pelo técnico francês Willy Sagnol, que comanda a Geórgia até hoje. À imprensa georgiana, na época, ele disse não ter cogitado esperar um possível chamado da França. "Eu sonhei em defender a honra do meu país na seleção desde a infância", contou. A estreia foi durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022, em que a Geórgia ficou longe de conquistar a vaga. Já na busca pela classificação à Eurocopa, Mikautadze fez três gols em dez jogos. Além da artilharia atual na Eurocopa, o atacante também tem mobilidade e é capaz de jogar pelo lado esquerdo e mais recuado, próximo do meio de campo.

Fora dos gramados, ele foi um dos personagens de uma discussão política da Geórgia. Outro centroavante georgiano, Budu Zivzivadze, protestou contra uma lei aprovada no país que, entre outras medidas, dificulta o funcionamento de empresas estrangeiras no país, incluindo veículos de imprensa. Isso fez com que o técnico Sagnol fosse questionado sobre ele estar no banco nesta Eurocopa. Em entrevista coletiva antes da partida contra Portugal, o treinador precisou explicar o critério da escolha e disse não ter a ver com o posicionamento de Zivzivadze, enquanto citou Mikautadze.

"Ele (Zivzivadze) faz parte da equipe, teve uns minutos contra a Turquia e contra a Checa . Controvérsia? Eu gosto de me distanciar disso, porque quero tomar decisões que se baseiem exclusivamente em fatos futebolísticos. Mas é curioso porque, há meses, fui insultado quando coloquei Mikautadze no banco e deixei o Budu jogar. Sou treinador de futebol, nada mais. Quem joga ou não joga é uma decisão 100% minha", desabafou Sagnol.

A Geórgia joga a Eurocopa pela primeira vez após sucessivos investimentos do país no futebol. Nos últimos seis anos, a seleção foi da quarta para a segunda divisão da Liga das Nações da Uefa. O país já manifestou interesse, junto da Armênia, em sediar o Mundial Sub-20 de 2029. Nas quartas de final, a equipe de Mikautadze encara a Espanha no domingo, dia 30, às 16h (horário de Brasília), no RheinEnergieStadion.