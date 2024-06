Eurocopa 2024: veja como ficaram as oitavas e o caminho até a final

As oitavas de final e o chaveamento até a decisão da Eurocopa foram definidos nesta quarta-feira, com o encerramento da fase de grupos. Além dos líderes e vice-líderes de cada grupo, avançaram também os quatro melhores terceiros colocados, que foram Holanda, Eslováquia, Eslovênia e Geórgia.

Um dos lados do mata-mata promete duelos de gigantes a partir das quartas de final. Espanha e Alemanha se enfrentam, caso superem Turquia e Dinamarca, respectivamente. O mesmo ocorrerá com Portugal e França, se as duas seleções conseguiram passar por Eslovênia e Bélgica nas oitavas.

CONFIRA OS DUELOS E O CHAVEAMENTO DO MATA-MATA DA EUROCOPA

Espanha x Geórgia (30/06 - 16 horas)

Alemanha x Dinamarca (29/06 - 16 horas)

Portugal x Eslovênia (01/07 - 16 horas)

França x Bélgica (01/07 - 13 horas)

Romênia x Holanda (02/07 - 13 horas)

Áustria x Turquia (02/07 - 16 horas)

Inglaterra x Eslováquia (30/06 - 13 horas)

Suíça x Itália (29/06 - 13 horas)

QUARTAS DE FINAL

Quartas 1: Espanha ou Turquia x Alemanha ou Dinamarca (05/07 - 13 horas)

Quartas 2: Portugal ou Eslovênia x França ou Bélgica (05/07 - 16 horas)

Quartas 3: Romênia ou Holanda x Áustria ou Geórgia (06/07 - 13 horas)

Quartas 4: Inglaterra ou Eslováquia x Suíça ou Itália (06/07 - 13 horas)

SEMIFINAIS

Semi 1: Vencedor Quartas 1 x Vencedor Quartas 2 (09/07 - 16 horas)

Semi 2: Vencedor Quartas 3 x Vencedor Quartas 4 (10/07 - 16 horas)

FINAL

Vencedor Semi 1 x Vencedor Semi 2 (14/07 - 16 horas)