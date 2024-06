São Paulo recebe Criciúma no MorumBis mirando encerrar sequência negativa no Brasileirão

O São Paulo sobe ao gramado do MorumBis nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), para enfrentar o Criciúma, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a invencibilidade de 13 jogos, o tricolor paulista busca encerrar a sequência negativa depois de quatro partidas sem vitórias na competição, enquanto os catarinenses entram em campo com a missão de consolidar a reação da equipe.

A última vitória do São Paulo no Brasileirão foi há cerca de 20 dias, na sétima rodada, quando o time comandado por Luis Zubeldía bateu o Cruzeiro por 2 a 0. Desde então, foram dois empates e duas derrotas, incluindo o revés em casa para o Cuiabá, por 1 a 0, e a goleada por 4 a 1 sofrida para o Vasco, em São Januário, no Rio. Os paulistas começaram a rodada na 9ª posição, com 15 pontos.

"Creio que tenho muita experiência em equipes e sinto que nessa situação sentem para crescer. Vínhamos todos muito bem e se acontece isso nessa altura do campeonato tem que nos servir como trampolim para crescer como equipe. Vejo assim. Das coisas más, dos resultados ruins com a dor da alma, temos que crescer como equipe", comentou Zubeldía após a derrota na última rodada.

Poupados diante do Vasco por causa do risco de lesão, o zagueiro Arboleda e o atacante Luciano participaram normalmente do treinamento desta quarta-feira e vão para a partida. O volante Alisson retorna de suspensão e também está à disposição de Zubeldía. Rodrigo Nestor, com dores, deve ser desfalque, com Michel Araújo assumindo a vaga entre os titulares.

O Criciúma está em boa fase e vem de duas vitórias consecutivas no Brasileirão. A equipe de Santa Catarina é a 13ª colocada, com 12 pontos, três a menos que o São Paulo, podendo igualar a pontuação do tricolor paulista em casa de vitória no MorumBis. Apesar de ter dois jogos a menos na competição, os catarinenses têm o terceiro melhor ataque do campeonato, com impressionantes 16 gols em nove partidas (média de 1,7 gol por jogo).

Uma das principais contratações do Criciúma para 2024, o atacante franco-congolês Yannick Bolasie sentiu um desconforto em um músculo posterior da coxa direita na vitória por 2 a 1 da equipe sobre o Botafogo e está fora do duelo com o São Paulo. Desde a sua chegada ao Brasil, anotou um gol e deu duas assistências ao longo de 11 jogos.

Este será o primeiro confronto em 10 anos entre São Paulo e Criciúma. O último encontro foi em novembro de 2014, com o time tricolor vencendo por 2 a 1 fora de casa. No confronto histórico, são 9 vitórias para os paulistas, 6 para os catarinenses e 5 empates.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X CRICIÚMA

SÃO PAULO - Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Alisson; Lucas, Luciano e Michel Araújo; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

CRICIÚMA - Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Maia e Trauco; Barreto, Newton, Ronald (Meritão) e Matheusinho (Marquinhos Gabriel); Éder (Allano) e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).