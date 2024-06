Quem é o saxofonista da Eurocopa que virou meme? Conheça Andre Schnura

Se você navegou nas redes sociais nos últimos dias, deve ter se deparado com vídeos de um saxofonista tocando seu instrumento e animando a torcida alemã nas Fanzones da Eurocopa 2024. O responsável pelas canções que estão embalando os torcedores europeus, e viralizando nas redes sociais, se chama Andre Schnura e tem uma história e tanto para contar.

Munido de óculos escuros, uma camisa da seleção alemã de Rudi Völler, pintura facial nas cores da bandeira da Alemanha e um saxofone preto fosco, o músico alemão se tornou a sensação do torneio ao comandar a festa da torcida alemã. Em dias de jogo do time de Toni Kroos, o jovem agita a torcida com sua música nos arredores dos estádios.

Sua interpretação de covers de músicas, em especial da canção "Samba de Janeiro", da banda alemã Bellini, conquistou o coração de seus compatriotas e, em pouco tempo, do mundo todo por meio das redes sociais.

Os vídeos do saxofonista regendo a festa alemã viralizaram nas redes sociais. Atualmente, Schnura conta com mais de 280 mil seguidores no Instagram e quase meio milhão de seguidores no TikTok.

O sucesso, no entanto, é repentino. Nas redes sociais, o saxofonista revelou que foi demitido da escola onde lecionava há seis anos pouco tempo antes do início do torneio. O revés não desmotivou o músico, que resolveu sair de sua zona de conforto e se apresentar na rua durante o torneio continental.

Outro detalhe curioso é que o belo saxofone preto utilizado por Schnura é um modelo desenvolvido pelo próprio saxofonista. Em 2018, ele e um amigo de infância fundaram a empresa Stalaxy, uma marca de saxofones pretos que quer tornar o instrumento "cool".

A recente viralização alavancou as vendas da marca e, para aproveitar o súbito interesse, Schnura anunciou que doará 150 euros (cerca de R$ 881) para cada unidade vendida de um saxofone Stalaxy. A ONG escolhida foi a "Toni Kroos Stiftung", ou Fundação Toni Kroos em português, organização do meio-campista alemão que cuida de crianças com doenças graves.

Com a classificação da Alemanha para as oitavas de final, a presença de Andre Schnura no pré-jogo da partida está sendo exigida por torcedores e o saxofonista parece animado em atender ao pedido da multidão. Em seu Instagram, o músico agradeceu o apoio e o carinho de seus fãs e pediu por união e compreensão entre as torcidas.

Caso a Alemanha chegue à final do torneio, uma petição foi criada para que Schnura se apresente no estádio Olímpico, em Berlim, e toque o hino alemão durante a cerimônia de encerramento.

A "VERSÃO BRASILEIRA"

Um animador de torcida com instrumento de sopro não é novidade em terras brasileiras. Por aqui, desde a década de 80 Dartagnan Jatobá é figurinha carimbada em Jogos Olímpicos, GPs de São Paulo no Autódromo de Interlagos, jogos da seleção de vôlei, Copa Davis, entre outras modalidades. Dartagnan e sua cornetinha fazem parte da história da torcida do Brasil em grandes eventos esportivos.