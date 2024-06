Lateral Heitor tem lesão confirmada e aumenta lista de desfalques do Guarani para o dérbi

A lista de desfalques do Guarani para o dérbi 207, contra a Ponte Preta, no próximo domingo, no Brinco de Ouro, pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro, ganhou mais um nome. Substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o CRB, por 1 a 0, em Maceió, no sábado, o lateral-direito Heitor sofreu uma entorse no joelho direito.

Entregue ao departamento médico, Heitor deve ficar afastado dos gramados por duas semanas. Durante esse período, a vaga na lateral será ocupada por Diogo Mateus. A outra opção é o prata da casa Yan Henrique.

Além de Heitor, o técnico Pintado não pode contar com o lesionado Vinícius Kauê (lateral-esquerdo) e os suspensos Anderson Leite (volante) e Reinaldo (atacante). Recém-recuperado, o lateral-esquerdo Jefferson ainda é problema.

Pressionado pela torcida diante da campanha ruim realizada na Série B, o elenco bugrino foi na última quarta-feira para Itu, onde ficará concentrado até sexta-feira.

Sem vencer há oito jogos, o Guarani amarga a lanterna da Série B do Brasileiro, com apenas cinco pontos em 12 rodadas.