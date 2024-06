Cruzeiro anuncia acordo com o Cerro Porteño pela contratação de jovem volante Peralta

O Cruzeiro continua agressivo no mercado de contratações e dois dias após anunciar a chegada do volante Matheus Henrique, do Sassuolo, oficializou acordo para mais um jogador da posição: o paraguaio Fabrizio Peralta, que está com a seleção na Copa América.

"O Cruzeiro informa que chegou a um acordo com Fabrizio Peralta e Cerro Porteño-PAR para a transferência do atleta, de maneira definitiva. Após sua participação nos compromissos com a seleção do Paraguai, o atleta se apresentará na Toca da Raposa II para a realização de exames e finalização dos trâmites burocráticos", oficializou o clube mineiro.

Realizando bela campanha no Brasileirão, com 20 pontos, os mineiros não escondem a ambição de brigar pelo título e estão trazendo diversos reforços. Antes de Peralta, de apenas 21 anos, o clube já havia fechado com outros seis reforços: os volantes Matheus Henrique e Walace, o goleiro Cássio, os atacantes Kaio Jorge e Lautaro Díaz, o zagueiro Jonathan Jesus, além de contratar em definitivo o zagueiro João Marcelo e o meia Matheus Pereira.

"Hoje me despeço da instituição que me deu tudo, que me brindou o melhor desde o primeiro dia que cheguei até me converter em um jogador profissional. Defender tuas cores, defender teu escudo por sete anos foram algo inexplicável, algo único que s´um cerrista de coração poderia sentir dias após dias", se despediu do Cerro Porteño o jogador.

Jovem promissor, Peralta vai chegar brigando pela vaga de tiktular com os também contratados Walace e Matheus Henrique. O time ainda tem Lucas Pereira e Machado para as duas posições de marcação no meio.