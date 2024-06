Nacho Fernández é oficializado no Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita: 'Alcançar muitas conquistas'

O Real Madrid já havia se despedido do zagueiro Nacho Fernández, capitão na conquista da 15ª Liga dos Campeões, em maio. Nesta quinta-feira, o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, oficializou a contratação do jogador, que vestirá a camisa 6 e assinou contrato até 2026.

O acordo de dois anos com os árabes foi assinado nesta quinta-feira, em Düsseldorf, na Alemanha, onde a Espanha se prepara para as oitavas de final da Eurocopa. Apenas após a competição de seleções que Nacho se apresentará na nova casa.

Em sua primeira aventura longe do clube espanhol, ao qual defendeu desde 2012/13, em 364 partidas e venceu 26 títulos, Nacho espera repetir a carreira e foi logo prometendo manter a rotina de erguer taças para fazer história na Arábia Saudita.

"A Liga Saudita é forte e todas as expectativas diferem. Estou feliz com esta etapa, que é uma das etapas mais importantes da minha carreira no futebol, e prometo aos torcedores de Jerusalém que alcançarei muitas conquistas", afirmou o reforço.

"Nacho, juntamente com os outros jogadores, formará uma equipe forte e competitiva que acompanhará o ritmo da próxima temporada, visto que é o capitão do Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo. Ele tem um grande potencial e contribuirá para alcançarmos um equilíbrio", previu Badr Al-Raziza, presidente do Conselho de Administração do Al-Qadisiyah, que se encontrou com o jogador na Alemanha.