Vai dobrar a aposta

Mal começou a Copa América e a seleção brasileira já tem pela frente um duelo com cara de decisão. Após o empate em 0 a 0 com a Costa Rica na estreia, o Brasil encara hoje o Paraguai, às 22h (de Brasília), em Las Vegas, pelo Grupo D, com a obrigação de vencer para encaminhar a classificação às quartas de final e superar.

Apesar do tropeço na primeira rodada, nem tudo é visto com terra arrasada por Dorival Jr., que deve manter pelo menos a base da escalação para o duelo com o Paraguai. Para Lucas Paquetá, o maior desafio é afiar a pontaria.

"A gente teve várias e várias chances. Eu, particularmente, tive mais três oportunidades e faltou concluir com um pouco mais de calma ao gol", disse ao GE.

A expectativa é por mais uma adversário fechado, tentando tirar proveito do campo pequeno. Cabe à Seleção encontrar soluções para confirmar o favoritismo, como reforçou Paquetá.

"A gente já tem um pouco mais dificuldade em enfrentar uma equipe que se defende com praticamente dez jogadores e, com um campo um pouco mais espremido, dificulta muito, por exemplo, para os nossos pontas fazerem um contra um. Tem sempre dois, três jogadores. Mas a gente tem que seguir encontrando outras opções para chegar ao gol", concluiu.