Capitão do Athletico-PR, Thiago Heleno se manifestou pela primeira vez após as declarações e saída do técnico Cuca.

"Eu tentei ajudá-lo (Cuca) muito aqui dentro, vários atletas já abandonando o barco por conta da direção dele, e eu como líder fui dando força. A verdade é que, quando a gente mais precisou, ele pulou do barco. Não teve briga nenhuma no vestiário, fomos pegos de surpresa no dia seguinte. Não teve nada. Ele foi xingado, não gostou, se sentiu mal e pediu para sair", disse o zagueiro.