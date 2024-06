Lakers escolhem Bronny James no draft e LeBron realizará o sonho de jogar com o filho na NBA

O momento é histórico: pela primeira vez na NBA, pai e filho irão jogar juntos. O Los Angeles Lakers selecionou Bronny James, filho de LeBron James, como a 55ª escolha no Draft de 2024 e ambos os jogadores atuarão pela mesma equipe na próxima temporada.

A contratação de Bronny já era esperada. Nos últimos anos, LeBron não escondeu a vontade de jogar ao lado do seu filho e colocava essa como uma de suas metas antes de sua aposentadoria. O filho do "Rei" também se mostrava animado com a possibilidade, mas uma complicação de saúde quase estragou os planos.

No último ano, Bronny teve uma parada cardíaca durante um treino do USC Trojans, time da University of Southern California. O jogador foi levado ao hospital e, após três dias, foi liberado. Segundo os médicos, o filho de LeBron James sofre de cardiopatia congênita, condição tratável e que não impede o atleta de atuar no basquete.

Foram meses de recuperação até que Bronny voltasse as quadras e, na última temporada, o ala-armador não teve números tão positivos. A média de 4,8 pontos, 2,8 rebotes e 2,1 assistências por partida é um dos motivos pelo qual o jovem de 19 anos foi escolhido em uma posição tão baixa no Draft.

Com apenas 1,87m, Bronny não é alto para os padrões da NBA. O jogador é conhecido por sua força e velocidade, mas peca na criação de jogadas e espaços em quadra. Em maio de 2024, o jogador conseguiu uma liberação médica dizendo que ele estava fisicamente apto a jogar na NBA. De acordo com a imprensa americana, uma possível escolha de Bronny para o elenco dos Lakers foi um dos pontos utilizados pela equipe de Los Angeles para convencer LeBron de renovar seu contrato com o time.