Ceará anuncia contratação do técnico Léo Condé, ex-Vitória, para a vaga de Vagner Mancini

Na noite desta quinta-feira, o Ceará anunciou o acerto com o técnico Léo Condé para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.

Léo Condé estava no mercado depois de ter deixado o Vitória em maio e chega para substituir Vagner Mancini, demitido na última quarta-feira após a derrota para a Ponte Preta, por 3 a 1, em Campinas.

A missão de Léo Condé é colocar o Ceará na elite do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há quatro partidas, o clube ocupa a modesta 11ª colocação da Série B, com 16 pontos, a quatro do Vila Nova, que abre o G-4.

Como o novo treinador é aguardado apenas no domingo, em Fortaleza, o Ceará será comandado interinamente pelo auxiliar fixo Anderson Batatais neste sábado, contra o desesperado Ituano, na Arena Castelão.

Ex-América-MG, Sampaio Corrêa, Goiás, CRB, Botafogo-SP, Paysandu e Novorizontino, Léo Condé tem 46 anos e foi campeão da Série B do ano passado com o Vitória. O treinador também conquistou o Estadual de 2024, mas não suportou a sequência de sete jogos sem vitória no Brasileirão.