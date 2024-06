Maranhão-MA, Iguatu-CE e América-RN vencem e estão no G-4 de seus grupos na Série D

Três jogos completaram a décima rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. Iguatu-CE, Maranhão-MA e América-RN fizeram valer o mando de campo e somaram três pontos.

O Iguatu assumiu a vice-liderança do Grupo A3, ao superar o Maracanã-CE por 2 a 0 e chegar a 18 pontos. Na mesma chave, o América-RN bateu o Sousa-PB por 1 a 0, e entrou no G-4, em quarto lugar, com 16 pontos. Treze-PB, com 24, e Atlético-CE, com 16, completam o G-4.

Já o Maranhão superou o Cametá-PA por 1 a 0 e assumiu a liderança do Grupo A2 com 17 pontos. Forma o G-4 com Altos-PI (15), Tocantinópolis-TO (15) e River-PI (14).

A primeira fase tem 64 clubes em oito grupos. Após 14 rodadas, os quatro primeiros avançam ao mata-mata, que terá dois jogos e, em caso de empate, pênaltis. Apenas os quatro semifinalistas sobem à Série C. O VAR será utilizado a partir das oitavas de final.

Confira os resultados desta quinta-feira:

Iguatu-CE 2 x 0 Maracanã-CE

Maranhão-MA 1 x 0 Cametá-PA

América-RN 1 x 0 Sousa-PB