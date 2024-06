Zubeldía aponta pagamento de 'dívida', mas não admite problemas com elenco do São Paulo

A vitória, por 2 a 1, sobre o Criciúma, nesta quinta-feira, no MorumBIS, serviu para que o técnico Luis Zubeldía pagasse uma 'dívida' com a torcida do São Paulo pelos resultados ruins acumulados e também para negar, segundo ele, qualquer problema com o elenco.

"Essa não é a primeira nem a última vez que tenho de manejar essa situação, tanto a favor quanto contra. Estou há 15, 16 anos trabalhando. O que podem comentar em redes sociais, hoje em dia, é quase obviedade. Quando ganha, se colocam no topo. E quando se perde geram um monte de hipóteses. Assim está o mundo atual. E venho de dois trabalhos muito longos. Essa é a situação. Mas o mais importante de tudo isso é que eu trabalho com gente muito boa internamente no clube, mas também sabemos que estávamos em dívida", disse o treinador em entrevista coletiva.

"Nenhum problema (com os jogadores). Eu venho de dois processos bastante longos, três anos e meio no Lanús, quase dois anos na LDU. Imagine as diferentes situações pelas quais passamos. Eu creio que quando um não ganha duas ou três partidas, tem de se observar essa situação de uma maneira. E quando consegue somar dois pontos em quatro partidas, tem de saber observar, também. De outra maneira, mas tem de saber observar", afirmou o argentino.

Zubeldía reconheceu que ainda está aprendendo como trabalhar no futebol brasileiro. "Agora que tivemos uns dias a mais, falamos, tiramos conclusões, aprendemos. Porque eu posso conhecer muito do futebol brasileiro, mas de fora. Agora, de dentro. Tenho claro como é. Mas uma coisa é ter claro na teoria e a outra é vivendo. Estamos com os pés no chão, porque hoje ganhamos, mas ao mesmo tempo com a humildade de aprender e tirar conclusões quando as coisas não vão bem. Tirar conclusões, assim trabalhamos internamente. Não há nada para ocultar."