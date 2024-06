Brasil joga a 'vida' na Copa América contra o Paraguai em Las Vegas

O Brasil espera deixar o empate na estreia da Copa América para trás. O time enfrenta o Paraguai pela segunda rodada do Grupo D, nesta sexta-feira, às 22h (horário de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Caso vença, a equipe de Dorival Júnior pode garantir a vaga nas quartas de final, a depender do resultado de Colômbia e Costa Rica. Uma derrota faria com que o time precisasse de uma combinação de resultados na última rodada.

Números como 70% de posse de bola e somente três finalizações na direção do gol em todo o jogo da estreia traduziram o desempenho ruim da seleção brasileira. Foram muitos passes laterais em situações que era necessário avançar e abrir espaços na defesa adversária. Isso não foi somente contra a Costa Rica, já era comum desde os amistosos preparatórios.

Mesmo assim, Dorival Júnior acredita estar no caminho correto, desde que o ataque não seja "infeliz nas finalizações". O treinador elogiou a troca de passes e aproximação da equipe. Isso não indica mudanças no setor ofensivo. O técnico deve enfrentar o Paraguai com a mesma formação, e Endrick mais uma vez no banco. A substituição de Vinicius Júnior, aliás, criticada por torcedores, incluindo Neymar, que acompanhou a partida, foi justificada pelo treinador por Vini ter sofrido com a marcação. O camisa 7 é o principal jogador do elenco brasileiro, mas está distante da versão do Real Madrid.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana garantiu que "a cabeça está boa" mesmo sem a vitória. "A gente está acostumado, quando o resultado esperado não vem, é normal que apareçam as críticas. Isso nos fortalece e faz com que trabalhe cada vez mais para buscar os objetivos", disse o jogador do Atlético-MG, após a delegação brasileira chegar em Las Vegas, palco do jogo desta sexta-feira.

Ele também explicou que ainda 'afina' a parceria com Vinícius Júnior no lado esquerdo do time, concordando com Dorival sobre as dificuldades encontradas pelo craque. "Vini tem tudo para ganhar o prêmio de melhor do mundo. Realmente, quando ele encosta na bola, sempre tem três jogadores marcando, por isso muitas vezes eu não faço o movimento de ultrapassar. Se eu fizer isso, acabo levando mais um marcador em cima dele", aponta o lateral.

Enquanto o ataque não mostrou trabalho, o zagueiro Marquinhos destacou a pressão do time quando o adversário tinha a posse da bola. "Nós tivemos um perde-pressiona bom, roubamos algumas bolas em campo adversário", disse, mas reconheceu: "Cabe à gente criar alternativas para podermos ter mais oportunidades claras e fazer os gols".

No treinamento da quarta-feira, Rodrygo foi poupado por decisão dos fisiologistas da seleção, mas deve começar contra o Paraguai. Um dos desafios dos jogadores era o calor, já que os termômetros superaram os 40ºC. No Allegiant Stadium, contudo, há um sistema de climatização que a ameniza o desconforto térmico.

O Paraguai vem de derrota para a Colômbia. Na partida, o time do palmeirense Gustavo Gómez teve postura semelhante à da Costa Rica, com fechamento de espaços. Entretanto, a equipe foi vazada duas vezes pelos atacantes colombianos. O técnico Daniel Garnero vem em uma sequência ruim nos amistosos preparatórios, com derrotas para Chile e Peru, e somente uma vitória magra contra o Panamá.

Ainda assim, os paraguaios podem apresentar perigos. O principal é Julio Enciso, atacante de 20 anos do Brighton, da Inglaterra. Foi ele que descontou o placar na partida de estreia.

ARGENTINA E VENEZUELA GARANTIDAS

Com uma rodada de antecedência, o time comandado por Lionel Scaloni garantiu a vaga nas oitavas após vencer o Chile. A equipe ainda encara o Peru, que também tem chances de classificação, em busca do primeiro lugar do Grupo A. O outro jogo do grupo é entre Canadá e Chile, uma disputa direta por vaga.

No Grupo B, a Venezuela venceu a segunda, diante do México, e também carimbou a vaga. Os mexicanos disputam a classificação contra o Equador, na última rodada. A Jamaica praticamente já não tem mais chances.

FICHA TÉCNICA

PARAGUAI X BRASIL

PARAGUAI - Carlos; Balbuena, Gomez e Alderete; Ramirez, Cubas, Villasanti e Espinoza; Almirón, Bareiro e Enciso Técnico: Daniel Garnero.

BRASIL - Alisson; Danilo, Marquinhos, Militão e Arana; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vinicius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Piero Maza (Chile).

HORÁRIO - 22h (de Brasília).

LOCAL - Allegiant Stadium, em Las Vegas (Estados Unidos).