Sem aeroporto após enchentes, Juventude encara maratonas de 16h para voltar para casa

Mais de um mês e meio depois da retomada do Brasileirão, após breve paralisação em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, o Juventude ainda enfrenta problemas logísticos para voltar para Caxias do Sul (RS) após disputar partidas fora de casa. O clube chega a enfrentar "maratonas" de 16 horas para retornar a Serra Gaúcha.

O Juventude viveu os momentos mais complicados na 9ª e 11ª rodadas, quando enfrentou Red Bull Bragantino e Palmeiras, respectivamente, ambos no Estado de São Paulo. Nos dois casos, o clube apostou em voos fretados, mas não conseguiu pousar a aeronave em Caxias, no retorno. Jogadores e comissão técnica precisaram aterrissar em Florianópolis para finalizar o trajeto de ônibus.

No sábado passado, dia 22, a partida contra o Palmeiras acabou por volta de 21h30. O time, contudo, só chegou a Caxias do Sul às 10 horas do domingo. "Tivemos dois jogos duríssimos, contra Bragantino e Palmeiras e passamos a noite viajando para chegar em Caxias, o que acentua o desgaste físico e impacta na nossa preparação. São adversidades que não podemos controlar, vamos continuar buscando alternativas para minimizar essas questões e lutar pela permanência no Brasileirão", disse o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio.

As dificuldades do clube se devem às enchentes no Rio Grande do Sul, que causaram vários estragos em diversas cidades. Um deles foi o fechamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O Juventude usava também o aeroporto de Caxias, que é menor e tem menos voos disponíveis.

O clube e os rivais Grêmio e Internacional passaram a usar nas últimas semanas a base aérea de Canoas. Porém, o local vem sofrendo com novas enchentes nas últimas semanas.

"Para quem vive no meio do futebol, sabe que essas viagens possuem um impacto psicológico aos atletas, que ficam longe dos familiares e do Centro de Treinamento, mas entendemos que será necessário para chegarmos em condições físicas próximas dos adversários. Em 2024, estamos vivendo uma situação atípica no Rio Grande do Sul, uma tragédia sem precedentes, mas não podemos deixar de lutar por nossos objetivos na temporada", disse o dirigente.

Vindo de vitória sobre o Flamengo, em casa, o Juventude ocupa o 12º lugar na tabela, com 16 pontos. No domingo, enfrentará, longe do RS, o Fortaleza na Arena Castelão.