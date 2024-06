Herói na semifinal da Liga dos Campeões, Joselu troca o Real Madrid pelo Al-Gharafa

O Real Madrid se despediu nesta sexta-feira do segundo herói na conquista da 15ª Liga dos Campeões. Depois da saída do capitão Nacho Fernández, a caminho da Arábia Saudita, foi a vez de dar adeus ao atacante Joselu, autor dos dois gols da virada sobre o Bayern de Munique, por 2 a 1, que garantiram a equipe da decisão. O jogador de 34 anos está indo para o Al-Gharafa, do Catar.

"O Real Madrid, depois de concretizar a sua opção de aquisição dos direitos do jogador Joselu frente ao Espanyol, chegou a acordo com o Al-Gharafa para a transferência do nosso jogador", anunciou o clube merengue. O atacante chegou ao clube, nas categorias de base, em 2010, aos 20 anos, e ingressou no Castilla, onde jogou duas temporadas e participou da promoção à Segunda Divisão na temporada 2011-2012.

"Nesta temporada, em que fez parte do Real Madrid, disputou 49 jogos, marcou 18 gols e conquistou três títulos: Liga dos Campeões, Liga e Supertaça da Espanha. Com os dois gols marcados na segunda mão das semifinais da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, Joselu se tornou um jogador muito importante para chegarmos à final em Wembley e conseguirmos conquistar a 15ª Copa da Europa. O Real Madrid agradece a Joselu o seu profissionalismo e o seu madridismo, e demonstra todo o seu carinho a ele e a sua família, a quem deseja boa sorte nesta nova etapa das suas vidas."

O atacante fez um belo e emotivo post de agradecimento ao clube merengue em suas redes sociais. "obrigado é a melhor e mais adequada palavra para expressar tudo o que sinto neste momento, e os meus nervos mal me permitem escrever. Obrigado Real Madrid por tudo o que me fez sentir ao longo da minha vida, por dentro e por fora", começou.

"Obrigado pelo que você me ensinou quando criança, por me dar tantos exemplos de grandeza e humildade ao mesmo tempo. Obrigado por manter meu sonho vivo e torná-lo realidade. Você é muito grande", continuou. "Obrigado a cada um dos colaboradores do maior e mais exemplar clube, ao treinador pela sua maneira de entender este jogo, à equipe por ser minha família. Obrigado torcida por tanta paixão, tanto carinho e aquela cumplicidade que nos fez voar. Há anos fui embora mas nunca mais fui embora. Hoje eu também vou embora, mas na verdade vou ficar, obrigado."