Marcelo Bielsa confunde rede de restaurantes com jogador durante coletiva de imprensa

Após a goleada do Uruguai sobre a Bolívia por 5 a 0 na Copa América, o técnico da seleção celeste, Marcelo Bielsa, protagonizou um momento de descontração durante a coletiva de imprensa, ao ser questionado sobre seu gosto pela comida da rede de restaurantes McDonald's.

Um repórter primeiro questionou a atuação de Darwin Núñez na partida e, logo em seguida, perguntou sobre o gosto pessoal de Bielsa pelos lanches.

"Eu queria te perguntar sobre o Darwin Núñez em termos da energia e da pressão dele nesta noite e, de forma mais leve, o que te faz apreciar tanto o McDonald's. Obrigado.", perguntou, o repórter.

No entanto, o tradutor confundiu Bielsa, fazendo-o pensar que a pergunta se referia a um jogador, e não ao restaurante. "Por que você gosta do McDonald's? É a pergunta. Não sei se você gosta ou não", disse, o tradutor.

Após a confusão, Bielsa precisou de um minuto para entender que a pergunta se tratava de seu gosto pessoal pela comida do McDonald's, o que arrancou risadas dos presentes. "Se eu gosto do McDonald's? Quem é McDonald's? Se eu gosto da comida?" Não gosto," concluiu, o treinador.

O Uruguai é o líder do Grupo C com seis pontos. O próximo compromisso da seleção é contra os Estados Unidos, na próxima segunda-feira, 1 de julho, no Arrowhead Stadium, na cidade de Kansas.