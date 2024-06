Palmeiras inicia preparação para o dérbi com treino tático e Mauricio elogia nova casa

O Palmeiras iniciou a preparação para o clássico com o Corinthians, segunda-feira, no Allianz Parque, com treino tático entre reservas e quem jogou pouco diante do Fortaleza, e com Mauricio realizando a primeira atividade com o grupo. O meia, contratado do Internacional, elogiou a nova casa e garante que estará no jogo apoiando os companheiros.

"Foi bom o trabalho, um treino que me identifico bastante. Conseguimos fazer um excelente treino, o campo está em ótimas condições. Esse grupo tem qualidade de sobra, então foi importante para mim esse meu primeiro treino com o grupo", disse Mauricio, que só poderá estrear no Palmeiras após o dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências.

A atividade citada pelo meia, realizada em dimensões reduzidas e com objetivos específicos estabelecidos pela comissão de Abel Ferreira, serviu para o treinador observar quem deve utilizar na vaga dos suspensos Rony e Aníbal Moreno. Fabinho deve ser o primeiro volante, mas há a possibilidade de Gabriel Menino jogar mais recuado, com Raphael Veiga na armação e três atacantes.

Estevão está garantido na frente, após ganhar descanso no Castelão, enquanto Flaco López tem tudo para ser mantido como centroavante e a outra peça é o grande dilema de Abel Ferreira. Dudu ainda carece de ritmo de jogo e, caso inicie o dérbi, seria a grande surpresa do treinador português.

Mauricio, caso tivesse condições, certamente seria um dos escolhidos. Enquanto não pode atuar, ele aumenta a torcida verde. "Vou estar no Allianz Parque, claro. Quero muito poder ter essa experiência, agora pelo Palmeiras. É um clássico, então, um jogo importante que é decidido nos mínimos detalhes. É trabalhar bem, ter a mente tranquila para a equipe fazer um excelente jogo e conquistar os três pontos", afirmou.

Mesmo ainda dando os primeiros passos no Palmeiras, o meia já se mostra ambientado. "Foi muito legal e bacana receber todo o carinho da família Palmeiras. É muito especial. Desde o momento em que cheguei aqui, todos os funcionários e todos os atletas me ajudaram muito. Às vezes a adaptação demora um pouco, mas já me sinto adaptado", disse. "Muito feliz e agora é me adaptar também à filosofia do treinador para que logo mais eu possa ajudar em campo."