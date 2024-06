Gabriel tá chateado

Segundo o empresário de Gabigol, o camisa 99 está muito insatisfeito com a "novela" e uma saída já na próxima janela, que se abre em 10 de julho, pode acontecer.

"Gabriel está muito incomodado com o que está saindo porque afeta a relação dele com o torcedor. Espero podermos falar em breve do próximo clube do Gabriel. Com certeza existe (chance de sair já), se o Flamengo entende que pode exigir alguma troca ou algum valor financeira para liberar o Gabriel de forma antecipada, isso pode acontecer. Caso contrário, ele vai sair em dezembro", declarou.